MUŠKARAC (29) IZBO MAJKU I SESTRU! Nesrećna žena bežala po putu, pomahnitali sin je stigao i povredio: Užas u porodičnom domu

Zločin se dogodio oko dva sata iza ponoći. Sve je započelo u porodičnoj kući u Zvorniku gde je S.B. napao majku i ubo je nožem.

Nesrećna žena počela je da beži. Izašla je iz kuće i sin je krenuo za njom. Sustigao ju je na putu i nastavio da joj nanosi udarce nožem.

U sukob se umešala i njegova sestra koja je pokušala da odbrani majku, pri čemu je i sama ranjena pri napadu nožem. Njene povrede nisu opasne po život. Sestra je odmah pozvala i policiju koja je uhapsila napadača i sprovela ga na dalju kriminalističku obradu.

U Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini navode da je S.B. osumnjičen za pokušaj teškog ubistva, pri čemu su dvije osobe zadobile povrede hladnim oružjem.

- Od strane ovlašćenih službenih lica PU Zvornik i dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini obavljen je uviđaj na licu mesta, te izuzeti tragovi koji mogu služiti u daljem toku postupka. S.B. je lišen slobode i nakon što što bude ispitan u prostorijama tužilaštva biće donesena odluka o stavljanju predloga za određivanje pritvora - saopštilo je OJT Bijeljina.

ATV nezvanično saznaje da S.B. prolazi kroz policijske evidencije kao osoba sklona zloupotrebi narkotika.

Autor: Iva Besarabić