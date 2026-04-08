POLICAJAC UZEO ŽENI 1.500 EVRA U NOVOM PAZARU: Zloupotrebio službeni položaj, pa je doveo u zabludu

Službenik Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo prevara.

- Kako se sumnja, on je zloupotrebio svoj službeni položaj i od jedne ženske osobe iz Novog Pazara uzeo oko 1.500 evra. Kako se navodi, novac je pribavio dovodeći oštećenu u zabludu - kaže za RINU izvor blizak istrazi.

Oštećena je prethodno pokušala da slučaj prijavi Policijskoj upravi, ali bez uspeha, nakon čega se obratila Sektoru unutrašnje kontrole.

Upravo nakon te prijave pokrenute su dalje aktivnosti nadležnih organa.

Osumnjičeni je u međuvremenu priveden i dao je izjavu, a o celom slučaju obavešteno je i nadležno tužilaštvo, koje će odlučiti o daljim koracima u postupku.

Autor: Iva Besarabić