Teška saobraćajka na Iriškom vencu: Sudarili se kamion i kombi, jedna osoba zaglavljena u vozilu (FOTO)

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 9 i 30 sati na Iriškom vencu, na deonici puta u smeru ka Novom Sadu, kada su se sudarili kamion sa prikolicom natovarenom deblima i kombi vozilo koje je u silini udara potpuno smrskano.

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, a dve osobe su povređene. Kamion se, nakon kontakta sa kombijem, prevrnuo na kolovoz, dok su debla, koja je prevozio kamion, delimično rasuta po putu, što dodatno otežava odvijanje saobraćaja na ovoj deonici.

Na mesto nezgode odmah su upućene ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica, policije i Hitne pomoći, koje trenutno rade na zbrinjavanju povređenih i obezbeđivanju terena. Vatrogasci su, prema dostupnim informacijama, koristili specijalnu opremu kako bi isekli delove vozila i došli do povređenog vozača kombija zarobljenog u olupini.

Ekipe Hitne pomoći prvo su prevezle vozača kamiona, kako je do njega bilo lakše doći, ali je vozač kombija, prema prvim informacijama ostao zaglavljen u vozilu, pa su vatrogasci-spasioci morali da seku vozilo kako bi osoblje Hitne pomoći moglo da mu priđe.

Saobraćaj na ovom delu puta je otežan, a nadležne službe apeluju na vozače da koriste alternativne pravce i budu maksimalno oprezni.

Uviđaj je u toku, a više informacija o uzroku nezgode i stepenu povreda učesnika očekuje se nakon završetka istrage.

Autor: Marija Radić