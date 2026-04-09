POLICAJCU PONUDIO NOVAC DA MU NE PIŠE PREKRŠAJNI NALOG: Uhapšen muškarac iz Aleksandrovca zbog davanja mita

Izvor: Blic, Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u nastavku borbe protiv korupcije, uhapsili su D. B. (49) iz Aleksandrovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.


Osumnjičeni je danas, policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije ponudio poklon u vidu novca, kako ne bi sačinili prekršajne naloge u vezi sa prekršajima prekoračenja brzine, koje je on učinio upravljajući putničkim motornim vozilom.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije", navode iz MUP.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Hronika

AKCIJA HAPŠENJA ZBOG KORUPCIJE U KRALJEVU: Oštetila kupce i banke za skoro 400 miliona, 'zaradila' više od 5

Hronika

OTKRIVENA ŠEMA SRBINA KOJI JE AKTER PREVARE OD 7 MILIONA EVRA: Prao pare od utaje poreza iz Nemačke u Srbiji!

Hronika

NASTAVLJAJU SE HAPŠENJA ZBOG KORUPCIJE, PALI I PREDSEDNICI MESNIH ZAJEDNICA: Među uhapšenima pomoćnik predsednika opštine Brus

Hronika

UHAPŠEN POSLOVOĐA IZ LESKOVCA: Sumnja se da je iz kase uzeo više od 1,4 miliona dinara

Hronika

UHAPŠEN ZAPOSLENI U PORESKOJ UPRAVI U PIROTU: Od vlasnice kafane tražio 250 evra da ne podnese prijavu za neizdavanje fiskalnih računa

Hronika

Uhapšen državljanin Švedske zbog mita: Evo zbog čega je policajcu ponudio novac