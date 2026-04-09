ŠLEPERU OTKAZALE KOČNICE, PA POČEO DA GURA KOMBI! Vozač iskočio i spasio se - dvojica muškaraca povređena DETALJI SAOBRAĆAJKE NA IRIŠKOM VENCU

Na Iriškom vencu danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kamion i kombi vozilo, a prema prvim informacijama, povređena su dva muškarca.

Na teren su odmah upućene ekipe hitne pomoći koje su intervenisale po najvišem prioritetu. Jedan muškarac (33), zbog težine povreda, prevezen je na odeljenje reanimacije, dok je drugi (42), koji je bio svestan, zbrinut i transportovan na odeljenje hirurgije Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Prema nezvaničnim informacijama i svedočenjima sa lica mesta, do nezgode je došlo nakon što je jedan šleper, kome su navodno otkazale kočnice, počeo da gura kombi koji se kretao ispred njega.

U pokušaju da izbegne sudar, vozač kombija je, kako se nezvanično saznaje, izgubio kontrolu nad vozilom koje se zarotiralo, sletelo sa puta i silovito udarilo u drveće pored kolovoza.

Nezvanično, vozač je u poslednjem trenutku iskočio iz vozila, što mu je, kako se pretpostavlja, spasilo život, ali je tom prilikom zadobio povrede noge i nosa. U vozilu, prema dostupnim informacijama, nije bilo drugih putnika.

Zvanične okolnosti ove saobraćajne nezgode biće poznate nakon završetka uviđaja.

Autor: A.A.