JEZIVA NEZGODA KOD MLADENOVCA: Automobil potpuno uništen, zaštitna ograda prošla kroz vozilo! (FOTO)

Na putu Mladenovac – Topola, u mestu Crkvine, juče se dogodila teška saobraćajna nezgoda kada je putničko vozilo izletelo sa kolovoza i silovito udarilo u zaštitnu ogradu, prenose mediji.
Vozilo u neprepoznatljivom stanju
Prema fotografijama objavljenim na Instagram stranici "Rina", prizor na licu mesta bio je potresan – metalna zaštitna ograda je probila automobil, koji je od udara potpuno smrskan.
Iako se prema navodima medija strahuje da ima poginulih, trenutno nema zvaničnih informacija o stanju učesnika u ovoj nezgodi niti o stepenu njihovih povreda.
Meštani upozoravaju na "crnu tačku"
Stanovnici ovog kraja ističu da je deonica kod Crkvina izuzetno rizična. Kako navode:
Zbog oštre krivine, udesi na ovom delu puta se dešavaju prečesto.
Put je propisno obeležen saobraćajnim znakom koji upozorava da je u pitanju "crna tačka".
Pripadnici policije su na licu mesta obavili uviđaj, nakon čega je saobraćaj na ovoj deonici normalizovan. Istraga koja je u toku treba da utvrdi tačne uzroke koji su doveli do izletanja vozila, prenosi Rina.
Autor: D.S.