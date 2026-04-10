AKTUELNO

Hronika

JEZIVA NEZGODA KOD MLADENOVCA: Automobil potpuno uništen, zaštitna ograda prošla kroz vozilo! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/RINA

Na putu Mladenovac – Topola, u mestu Crkvine, juče se dogodila teška saobraćajna nezgoda kada je putničko vozilo izletelo sa kolovoza i silovito udarilo u zaštitnu ogradu, prenose mediji.

Vozilo u neprepoznatljivom stanju

Prema fotografijama objavljenim na Instagram stranici "Rina", prizor na licu mesta bio je potresan – metalna zaštitna ograda je probila automobil, koji je od udara potpuno smrskan.

Iako se prema navodima medija strahuje da ima poginulih, trenutno nema zvaničnih informacija o stanju učesnika u ovoj nezgodi niti o stepenu njihovih povreda.

Meštani upozoravaju na "crnu tačku"

Stanovnici ovog kraja ističu da je deonica kod Crkvina izuzetno rizična. Kako navode:

Zbog oštre krivine, udesi na ovom delu puta se dešavaju prečesto.

Put je propisno obeležen saobraćajnim znakom koji upozorava da je u pitanju "crna tačka".

Pripadnici policije su na licu mesta obavili uviđaj, nakon čega je saobraćaj na ovoj deonici normalizovan. Istraga koja je u toku treba da utvrdi tačne uzroke koji su doveli do izletanja vozila, prenosi Rina.

Autor: D.S.

#Crkvina

#Mladenovac

#Ograda

#Rh-null

#Ssaobraćajna nesreća

#Topola

