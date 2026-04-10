Dramatični snimak gašenja požara u Obrenovcu: 20 vatrogasaca i 7 vozila na terenu (VIDEO)

Oko 17 i 10 sati dojavljeno je da gori zgrada starog mlina u ulici Vuka Karadžića u Obrenovcu.
Dolaskom na lice mesta prvih vatrogasnih ekipa za 4 minuta ustanovljeno je da je objekat u plamenu.
Interveniše 20 vatrogasaca-spasilaca sa 7 vozila. U potpunosti je u plamenu napušten objekat starog mlina kao i drvena krovna konstrukcija koja se urušila. Na lice mesta upućena je i cisterna od 30 tona.
Vatrogascima pomažu radnici komunalnog preduzeća Vodovod i preduzeća TENT i Pro TENT.
Intervencija je u toku.
