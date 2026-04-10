HOROR U ZEMUNU: Uhapšen muškarac (71) zbog sumnje da je polno uznemiravao maloletnu osobu

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog S.I. (71) zbog osnovane sumnje da je 7. aprila 2026. godine, na ulici, izvršio krivično delopolno uznemiravanje na štetu maloletnog lica (13).

Sumnja se da je on izvršio ovo krivično delo na ulici, pri čemu je žrtva maloletno lice.

Zbog sumnje u psihičko stanje osumnjičenog, javni tužilac je naložio komisijsko psihijatrijsko veštačenje. Veštaci su nakon pregleda utvrdili da osumnjičeni boluje od duševne bolesti i da je njegova sposobnost da shvati značaj dela i upravlja svojim postupcima bila isključena.

Zbog postojanja ozbiljne opasnosti da bi, usled duševne bolesti, boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je predlog nadležnom sudu za određivanje pritvora do 30 dana.

Prema članu 182a Krivičnog zakonika, polno uznemiravanje predstavlja svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Autor: Marija Radić