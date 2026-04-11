TINEJDŽERKA (19) POGINULA U JEZIVOM UDESU KOD ALEKSINCA! Sa društvom sletela s puta, ona stradala na mestu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: RINA ||

Tinejdžerka (19) iz okoline Varvarina poginula je jutros rano u teškoj saobraćajnoj nesreći u selu Donji Adrovac nedaleko od Aleksinca.

- Nesreća se dogodila oko 4.45 sati kada je vozilo marke "opel" aleksinačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao dvadesettrogodišnji mladić, sletelo s puta i udarilo u betonski stub - kaže izvor Kurira.

U automobilu su bile još tri osobe, nažalost jedna tinejdžerka je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta, a vozač, još jedan mladić i devetnaestogodišnja devojka su zadobili povrede.

- Oba mladića su sa povredama prevezeni u Opštu bolnicu u Aleksincu, a druga tinejdžerka je hitno transportovana u UKC Niš zbog ozbiljnijih povreda koje je zadobila prilikom udesa.

Policija je obavila uviđaj, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Autor: Iva Besarabić

