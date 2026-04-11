POLICIJA TRAGA ZA VOZAČEM KOJI JE POBEGAO SA MESTA NESREĆE! Detalji teške saobraćajke na Obrenovačkom putu: Muškarac (46) poginuo

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: RINA ||

Muškarac (46) poginuo je noćas na Obrenovačkom drumu kada ga je, kako se sumnja, pregazio automobil. Kako "Blic" nezvanično saznaje, vozač automobila pobegao je sa mesta nesreće, a pripadnici MUP-a tragaju za njim.

Saobraćajna nesreća dogodila se noćas oko 4.20 časova na Obrenovačkom drumu kod ulaza u Ostružnicu. Prema prvim informacijama, sumnja se da je automobil prvo udario u muškarca nakon čega ga je pregazio i pobegao sa mesta nesreće.

- UKP, treće odeljenje, radi na otkrivanju nepoznatog vozača i vozila za koje se sumnja da je usmrtilo četrdesetšestogodišnjeg muškarca - rekao je izor "Blica".

Muškarac star 46 godina preminuo je nakon što ga je pregazilo vozilo na Obrenovačkom drumu kod ulaza u Ostružnicu, jutros u 4.21, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Autor: Iva Besarabić

