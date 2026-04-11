BRUTALAN NAPAD U OKOLINI ŽITIŠTA: Pretukli starca i oteli 250.000 dinara - Policija ODMAH reagovala

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su S. R. (1964) i D. T. (1991) obojica iz okoline Žitišta, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo. Sumnja se da su oni 9. aprila ove godine, u večernjim časovima na ulici fizički napali osamdesetjednogodišnjeg sugrađanina i uzeli mu novac u iznosu oko 250.000 dinara. Oštećeni je zbog povreda zadržan na lečenju u zrenjaninskoj bolnici. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Autor: Iva Besarabić