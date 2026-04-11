Uhapšena dvojica Kragujevčana: Osumnjičeni da su UKRALI 2 MILIONA iz teretnog vozila trgovinskog lanca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su izvršioce i uhapsili M.M (1994) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa i R. D. (2003) iz Kragujevca zbog krivičnog dela teška krađa u saizvrvršilaštvu.

M.M. je, kako se sumnja, 10. aprila u jutarnjim satima, izvršio krađu novca iz teretnog vozila jednog trgovinskog lanca iz Kragujevca, uz pomoć drugoosumnjičenog, koji mu je davao instrukcije o kretanju vozila.

Tom prilikom je prvoosumnjičeni ukrao novac u iznosu od 2.000.000 dinara, koji je policija pronašla u celokupnom iznosu.

Osumnjičenom M.M.je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, kao i R.D., biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Autor: Marija Radić