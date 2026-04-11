Čovek i dete izvučeni iz hladne vode u POSLEDNJEM TRENUTKU: Detalji drame na Savi, sumnja se da je OVO uzrok nesreće

Patrola Rečne policije spasila je muškarca (48) i dete (12) koji su upali u reku Savu preko puta Beograda na vodi.

Kako saznajemo, oni si bili na čamcu koji se iznenada prevrnuo. Dečak je imao sigurnosni prsluk koji ga je spasio. Prsluk je nosio jer je pratio apele Rečne policije.

Čovek i dete izvučeni su iz hladne vode u poslednjem trenutku pre nego što ih je matica reke odnela u Dunav. Već su pokazivali znake hipotermije.

Rečna policija im je ukazala prvu pomoć do dolaska ekipe Hitne pomoći.

Uzrok nesreće biće utvrđen tokom istrage. Sumnja se da se čamac prevrnuo nakon što se tokom vožnje iznenada otkačilo sidro, koje je potonulo, zakačilo se za dno i povuklo čamac za sobom.

Autor: Marija Radić