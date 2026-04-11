UHAPŠEN ALEKSINČANIN KOJI JE IZAZVAO NESREĆU U KOJOJ JE POGINULA DEVOJKA: Sleteo s puta i udario u betonski stub

Aleksinčanin D.T. (23) uhapšen je zbog sumnje da je rano jutros izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula devojka (19), dok je njena vršnjakinja teško povređena.

Kako je saopštila niška policijska uprava, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu on je uhapšen zbog teškog dela potiv bezbednosti javnog saobraćaja.

"D.T. se sumnjiči da je jutros oko 4.45 časova u selu Donji Adrovac kod Aleksinca upravljajući automobilom marke "opel" sleteo s puta i udario najpre u betonsku stazu, a potom u betonski stub usled čega je putnica (19) u vozilu preminula. Alkotestom je utvrđeno da je vozilom upravljao sa 1.14 promila alkohola u organizmu dok je testom na prisustvo psihoaktivnih supstanci ustanovljeno da je vozio pod uticajem benzodiazepina", navela je policija.

Vozaču i suvozaču (22) su u Opštoj bolnici u Aleksincu ustanovljene lake telesne povrede, dok je druga putnica (18) sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu i njoj se lekari bore za život.

Osumnjičeni je priveden višem javnom tužiocu u Nišu, a nakon saslušanja po predlogu javnog tužioca sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.

Poginula devojka je živela u jednom selu u okolini Varvarina, a u Aleksinac je došla kako bi tu provela vaskršnje praznike.

Kobne noći ona je sa prijateljicom i dvojicom njenih drugova bila na zabavi. Mladići su se ponudili da ih odvezu do kuće i tada je došlo do nesreće.

Autor: Marija Radić