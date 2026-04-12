JEZIV PRIZOR NA JUGU SRBIJE: Pronađeno beživotno telo muškarca, policija pokrenula istragu

U južnom delu Kosovske Mitrovice pronađeno je beživotno telo muškarca starog oko 48 godina, policija istražuje okolnosti smrti.

Četrdesetosmogodišnji muškarac pronađen je rano jutros bez znakova života u južnom delu Kosovske Mitrovice, saopštila je tzv. Kosovska policija. Prema navodima policije, slučaj je prijavljen oko 5.30 časova.

- Danas oko 05:30, policija u Mitrovici dobila je informaciju da je žrtva muškog pola, starosti oko 48 godina, pronađena bez znakova života u ulici ‘Ali Zeneli’ - navodi se u saopštenju tzv. Kosovske policije.

Policijske jedinice su odmah izašle na lice mesta i započele uviđaj, a o slučaju je obavešten nadležni tužilac.

Beživotno telo, po nalogu tužioca, upućeno je na obdukciju kako bi se utvrdile tačne okolnosti smrti. Slučaj je za sada okarakterisan kao "istraga smrti".

- Danas oko 05:30, policija u Mitrovici dobila je informaciju da je žrtva muškog pola, starosti oko 48 godina, pronađena bez znakova života u ulici ‘Ali Zeneli’ - navodi se u saopštenju tzv. Kosovske policije.

Policijske jedinice su odmah izašle na lice mesta i započele uviđaj, a o slučaju je obavešten nadležni tužilac.

Beživotno telo, po nalogu tužioca, upućeno je na obdukciju kako bi se utvrdile tačne okolnosti smrti. Slučaj je za sada okarakterisan kao "istraga smrti".

Autor: D.Bošković