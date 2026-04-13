Tinejdžer poginuo, za volanom i drugi državljanin Srbije: Direktan sudar automobila i kamiona u Austriji, na licu mesta jeziv prizor

Državljani Srbije bili su u;esnici jezive saobraćajne nesreće u Austriji kada je došlo do čeonog sudara automobila i kamiona. Tinejdžer (19) koji je bio za volanom putničkog vozila od siline udarca podlegao povredama.

Prema pisanju austrijskih medija, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći poginuo je devetnaestogodišnji mladić poreklom sa Kosova i Metohije. Došlo je do direktnog sudara automobila sa kamionom kojim je upravljao 63-godišnji muškarac iz centralne Srbije.

Nesreća se dogodila u subotu ujutru na saveznom putu u smeru ka Eferdingu.

Prema navodima austrijskih službi, mladi vozač automobila ostao je zaglavljen u vozilu nakon silovitog udara, zbog čega su na teren pozvani i vatrogasci kako bi ga izvukli iz smrskanog automobila.

Nažalost, uprkos brzoj intervenciji, lekari su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt mladića.

Vozač kamiona (63) odmah je podvrgnut alkotestiranju, a rezultati su pokazali da nije imao alkohola u krvi.

Istraga o tačnim okolnostima jezive saobraćajne nesreće je u toku.

Autor: S.M.