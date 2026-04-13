AUTOBUS NAGLO ZAKOČIO, MEĐU POVREĐENIMA I TROJE DECE Jeziva saobraćajka u Železniku, Hitna pomoć na licu mesta

Jeziva saobraćajna nezgoda dogodila se u Železniku, kada je gradski autobus na liniji 511 naglo zakočio pri čemu je povređeno više lica među kojima su i deca.
Nezgoda se dogodila kada je vozač naglo zakočio iz za sada nepoznatih razloga pri čemu su povređene dve žene i tri deteta.
Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći koje su zbrinule povređene i prevezle ih u Urgentni centar.
- Srećom svi su zadobili lake telesne povrede, jedna žena se ugruvala. Svi povređeni su prevezeni u Urgentni centar na dalju dijagnostiku - navodi izvor.
Pripadnici policije obezbedili su lice mesta i u toku je uviđaj, kao i razgovor sa vozačem autobusa kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nezgode.
Istraga je u toku.
