AKTUELNO

Hronika

AUTOBUS NAGLO ZAKOČIO, MEĐU POVREĐENIMA I TROJE DECE Jeziva saobraćajka u Železniku, Hitna pomoć na licu mesta

Izvor: Telegraf

Jeziva saobraćajna nezgoda dogodila se u Železniku, kada je gradski autobus na liniji 511 naglo zakočio pri čemu je povređeno više lica među kojima su i deca.

Nezgoda se dogodila kada je vozač naglo zakočio iz za sada nepoznatih razloga pri čemu su povređene dve žene i tri deteta.

Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći koje su zbrinule povređene i prevezle ih u Urgentni centar.

- Srećom svi su zadobili lake telesne povrede, jedna žena se ugruvala. Svi povređeni su prevezeni u Urgentni centar na dalju dijagnostiku - navodi izvor.

Pripadnici policije obezbedili su lice mesta i u toku je uviđaj, kao i razgovor sa vozačem autobusa kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nezgode.

Istraga je u toku.

Autor: S.M.

#Autobus

#Hitna pomoć

#Nesreća

#udes

#Železnik

