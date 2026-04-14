POLICIJA UŠLA U STAN, I IMALA ŠTA DA VIDI! Novac, droga i digitalna vagica: Uhapšen muškarac u Sremskoj Mitrovici (FOTO)

Uhapšen osumnjičeni za neovlašćenu proizvodnju i promet droge

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su D. K. (45), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće na području Inđije, policija je pronašla 164 grama praha za koji se sumnja da je kokain, veću količinu deviznog novca za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga i digitalnu vagicu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, D. K. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

Autor: D.Bošković