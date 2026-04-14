PUCNJAVA KOD PREŠEVA: Iz automobila u pokretu ispaljena kiša metaka ka drugom vozilu!

Na Uskrs došlo je do pucnjave kod Preševa, kada su nepoznati napadači iz automobila ispalili više metaka na drugo vozilo.

U nedelju, na Uskrs, došlo je do filmske pucnjave na putu između mesta Oraovica i Rajince kod Preševa.

Prema potvrdama iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju, iz vozila u pokretu, u kojem je bilo nekoliko nepoznatih lica, pucano je na drugo vozilo, koje je takođe bilo u pokretu.

Nakon dramatične pucnjave u kojoj je ispaljeno više metaka u jednom pravcu, automobil iz kog je pucano nastavilo je rutu i udaljilo se.

U putničkom vozilu iz kog se pucalo nalazia su se dvas muškarca, koji su za sada i dalje neidentifikovani, a za kojima policija intenzivno traga.

