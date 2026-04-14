PACIJENT UDARIO ŠAMAR DOKTORU, PA PITAO: KO ĆE MENE SAD DA OPERIŠE!? Haos u bolnici u Vranju, zbog ovoga nasrnuo na njega

Incident na hirurgiji ZC Vranje dogodio se na Veliki četvrtak kada je lekaru ove ustanove jedan od pacijenata udario šamar

Pacijent iz Bujanovca nezadovoljan tretmanom napao je doktora vranjske bolnice kada mu je udario šamar, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Incident se dogodio na Veliki četvrtak, kada je pacijent iz Bujanovca došao na Odeljenje hirurgije Zdravstvenog centra Vranje radi pregleda i nezadovoljan tretmanom doktora, istom udario šamar iz sve snage upućujući mu reči "Ko će mene sad da operiše, kod koga sad da se javim".

Policija je izvršila uviđaj i obavestila Osnovno javno tužilaštvo. Naloženo je da se protiv pacijenta podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog krivičnog dela napad na lice zaposleno u zdravstvenoj ustanovi, navedeno je u saopštenju portparola Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Miodraga Stojanovića.

- Dana 9.4. 2026.god PU Vranje obaveštava da je M.I. iz Bujanovca došao na odeljenje hirurgije ZC Vranje radi pregleda i nezadovoljan tretmanom doktora M.S., istog otvorenom šakom udario u predelu lica upućujući mu reči “Ko će mene sad da operiše, kod koga sad da se javim".

- Naloženo je da se protiv M.I. podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog krivičnog dela napad na lice zaposleno u zdravstvenoj ustanovi - stoji u saopštenju Miodrag Stojanović, portparola Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju.

Autor: D.Bošković