NAKON ŠTO JE PACIJENT OŠAMARIO DOKTORA, OGLASILI SE IZ ZC VRANJE Otkrili detalje haosa u bolnici: 'Najoštrije osuđujemo fizički napad na lekara'

U Zdravstvenom centru Vranje dogodio se fizički napad na lekara kada je pacijent, nezadovoljan medicinskim tretmanom, udario dežurnog hirurga u lice.

Rukovodstvo Zdravstvenog centra Vranje oglasilo se povodom fizičkog napada na lekara Zdravstvenog centra Vranje.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

​Rukovodstvo Zdravstvenog centra Vranje najoštrije osuđuje brutalni fizički napad na lekara Službe opšte hirurgije, koji se dogodio 9. aprila tokom obavljanja njegove profesionalne dužnosti.

Incident se dogodio u prostorijama Hirurgije, kada je pacijent iz Bujanovca, nezadovoljan procesom medicinskog tretmana, fizički nasrnuo na dežurnog lekara, zadavši mu udarac u predelu lica.

O celom događaju odmah su obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i nadležni istražni organi koji su izašli na lice mesta.

​Povodom ovog nemilog događaja, Zdravstveni centar Vranje ističe sledeće:

Svaki vid fizičkog ili verbalnog napada na medicinsko osoblje je nedopustiv. Lekari i medicinske sestre posvećuju svoje živote očuvanju zdravlja građana i moraju imati bezbedno radno okruženje.

Očekujemo od pravosudnih organa brzu i adekvatnu reakciju kako bi se poslala jasna poruka da se ovakvo ponašanje neće tolerisati.

Uprkos stresnoj situaciji, osoblje Službe hirurgije nastavilo je sa pružanjem neophodne medicinske pomoći svim pacijentima, ostajući dosledno principima lekarske etike.

Nedopustivo je da se lično nezadovoljstvo rešava nasiljem u ustanovi koja služi za lečenje i spasavanje života.

Zdravstveni centar Vranje apeluje na javnost i pacijente na međusobno uvažavanje i razumevanje, jer je to jedini put ka kvalitetnoj i efikasnoj zdravstvenoj zaštiti”, navedeno je u saopštenju rukovodstva ZC Vranje.

Autor: D.Bošković