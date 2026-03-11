AKTUELNO

Politika

'ZAHTEVAMO MOMENTALNO HAPŠENJE NASILNIKA' ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE: Najoštrije osuđujemo brutalni napad na kolegu Gvozdena Nikolića

Izvor: Pink,rs, Foto: printscreen ||

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje brutalni napad na kolegu Gvozdena Nikolića i zahteva momentalno hapšenje nasilnika koji su fizički nasrnuli na njega u centru Čačka.

Nedopustivo je da predstavnici medija budu izloženi nasilju, pretnjama i kletvama samo zbog obavljanja svog profesionalnog zadatka na javnom mestu. Zahtevamo od nadležnih organa da hitno procesuiraju Vladimira Milivojevića i Jevđenija Julijana Dimitrijevića zbog ugrožavanja bezbednosti našeg kolege. Ovakvi incidenti, praćeni morbidnim uvredama na račun porodice predsednika države, direktno urušavaju demokratske vrednosti i slobodu govora u našem društvu.Nikakav politički aktivizam ne može biti paravan za kriminalno ponašanje i otvoreno nasilje nad novinarima.

Autor: D.Bošković

#Gvozden Nikolic

#Kolega

#Nasilje

#Srbija

#brutalni napad

POVEZANE VESTI

Politika

'OPSADA NIŠ TV JE FAŠISTIČKI UDAR NA SLOBODU MEDIJA' Asocijacija novinara Srbije najoštrije osudila napad na televiziju: Neće zapaliti istinu

Politika

Asocijacija novinara Srbije: Nedopustive pretnje novinarima 'Kurira', traži se hitna istraga

Politika

Hitno se oglasio ANS: Ovo je direktan udar na slobodu medija i pokušaj ubistva

Politika

ANS NAJOŠTRIJE OSUDIO HAKERSKI NAPAD NA PORTAL NOVOSTI: Zahtеvamo momentalnu reakciju nadležnih organa i otkrivanje i procesuiranje naručilaca i izvrš

Politika

ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE (ANS): Hitno zaustavite fašizam ulica!

Politika

Asocijacija novinara Srbije oštro osudila pristrasno izveštavanje N1 sa protesta u Vrbasu!