'ZAHTEVAMO MOMENTALNO HAPŠENJE NASILNIKA' ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE: Najoštrije osuđujemo brutalni napad na kolegu Gvozdena Nikolića

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje brutalni napad na kolegu Gvozdena Nikolića i zahteva momentalno hapšenje nasilnika koji su fizički nasrnuli na njega u centru Čačka.

Nedopustivo je da predstavnici medija budu izloženi nasilju, pretnjama i kletvama samo zbog obavljanja svog profesionalnog zadatka na javnom mestu. Zahtevamo od nadležnih organa da hitno procesuiraju Vladimira Milivojevića i Jevđenija Julijana Dimitrijevića zbog ugrožavanja bezbednosti našeg kolege. Ovakvi incidenti, praćeni morbidnim uvredama na račun porodice predsednika države, direktno urušavaju demokratske vrednosti i slobodu govora u našem društvu.Nikakav politički aktivizam ne može biti paravan za kriminalno ponašanje i otvoreno nasilje nad novinarima.

Autor: D.Bošković