Asocijacija novinara Srbije najoštrije osudila selektivno delovanje UNS-a: Umesto zaštite profesije bave se uređivačkom politikom medija

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje selektivno delovanje UNS-a, koji se umesto zaštite profesije bavi uređivačkom politikom medija.

- Umesto da kao strukovno udruženje reaguje na skandalozne pretnje Informeru da će biti spaljen, a zaposleni visiti na Terazijama, UNS je našao za shodno da opominje Informer zbog navodno senzacionalističkog izveštavanja. Upadljivo ćutanje pojedinih medija, bez pojedinosti o tragediji koja je duboko uznemirila javnost i potresla Srbiju za UNS nije tema. Pozivamo kolege da prepoznaju ovaj neumesni pokušaj uticaja na uređivačku politiku medija koji se ne uklapaju u zacrtane narative - navodi ANS u saopštenju i dodaje:

Takođe, pozivamo UNS da se vrati izvornim principima profesije i ne urušava ugled nekada kredibilne institucije.

