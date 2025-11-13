ANS NAJOŠTRIJE OSUDIO HAKERSKI NAPAD NA PORTAL NOVOSTI: Zahtеvamo momentalnu reakciju nadležnih organa i otkrivanje i procesuiranje naručilaca i izvršilaca

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje koordinisani i brutalni hakerski napad na portal "Novosti“, koji jasno pokazuje da neko želi da ugasi istinu i terorom nad medijima nametne ćutanje.

Zahtеvamo momentalnu reakciju nadležnih organa, otkrivanje naručilaca i izvršilaca ovog napada, kao i njihovo hitno procesuiranje. Ovakav udar na medije predstavlja udar na državu.

Poručujemo da nas nikakva sabotaža, pritisak ili pretnja neće uplašiti niti zaustaviti.

ANS ostaje uz kolege iz “Novosti” i sve novinare koji trpe pritiske zbog svog rada.

Autor: Dalibor Stankov