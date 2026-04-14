Srbin izrešetan u Barseloni: Pokušali da mu prerežu vrat, pa sasuli kišu metaka u njega

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Alvaro Barrientos, Joan Mateu ||

U pucnjavi koja se dogodila u Barseloni teško je ranjen državljanin Srbije, nakon što su trojica napadača pokušala da ga ubiju ispred jednog bara, pucajući na njega i nanevši mu teške povrede.

Policija intenzivno traga za osumnjičenima.

Incident se dogodio u utorak, 14. aprila, deset minuta pre 16 časova, na šetalištu Paseo del Taulat, u gradskom okrugu Sant Marti, u blizini vrtova Diagonal Mar. Prema dostupnim informacijama, trojica napadača najpre su pokušala da žrtvi prerežu vrat, a zatim su ispalila pet hitaca i pobegla sa mesta događaja.

U teškom stanju prevezen u bolnicu

Teško povređeni muškarac zatečen je na ulici, gde su mu ekipe hitne pomoći pružile prvu pomoć, nakon čega je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu.

Njegov identitet i starost za sada nisu zvanično potvrđeni, ali prvi podaci ukazuju da je reč o državljaninu Srbije.

Na mesto napada u Barseloni upućene su jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice naoružane dugim cevima, dok je slučaj preuzelo odeljenje kriminalističke policije. Pokrenuta je opsežna potraga za napadačima, a motiv napada za sada nije poznat.

Policija je blokirala širi deo mesta incidenta, što je izazvalo zastoje u saobraćaju i izmene u javnom prevozu. Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti ovog napada, prenosi španski "El kaso".

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Hronika

SRBIN RANJEN U DIZELDORFU, PUCANO MU DIREKTNO U GLAVU: Svađa prerasla u brutalni obračun, lekari mu se bore za život

Hronika

RANJENI MLADIĆ JE OSTAO DA LEŽAO NA PLOČNIKU Detalji pucnjave u Valjevu: Pucano iz vozila u pokretu

Hronika

JOŠ JEDAN KRVAVI OBRAČUN NAVIJAČKIH KLANOVA! Mladić kome su pucali u oba kolena na Karaburmi - izrešetan pred DEVOJKOM! (VIDEO)

Hronika

Pretučenom taksisti lekari se i dalje bore za život: Grupa napadača nanela mu višestruke prelome i podlive

Hronika

HOROR NA ULICAMA BEOGRADA! Trojica maloletnika presrela dečaka (14), pa ga šokirali elektrošokerom zbog duksa!

Hronika

PREMINUO MUŠKARAC IZREŠETAN NA LEDINAMA: Miloš pogođen sa 14 metaka u glavu, grudi i stomak, nije izdržao