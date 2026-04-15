Srbin bio sa ženom i detetom kad su ga izrešetali, prolaznica mu spasila život?! Ovo su detalji horora u Barseloni

Srbin koji je juče izrešetan u Barseloni, a za kojeg crnogorski mediji pišu da je navodni škaljarac Krsto Vujić, bio je u društvu supruge i deteta kada su najmanje dva napadača ispalili više od pet hitaca u njega iz neposredne blizine.

Srbin, za kojeg španski mediji samo navode da ima 44 godine, zadobio je po život opasne povrede kada su ga maskirani napadači izrešetali dok je sedeo u bašti kafića u koji je redovno dolazio.

Sve se odigralo u bašti objekta "Kibo Brunch bar", oko 15.50 časova.

Prema navodima svedoka, žrtvi su prišla najmanje dvojica naoružanih napadača, koji su prekrili lica i iz neposredne blizine ispalili u njegovom pravcu najmanje pet hitaca, od kojih su ga dva pogodila od kojih jedan u predelu vrata.

Usledila je panika među gostima, kao i stanarima zgrade u kojoj je ugostiteljski objekat, koji su izleteli na terase da vide šta se događa i odmah zvali hitnu pomoć i policiju. Prema navodima španskih medija, ranjenom muškarcu je pritrčala žena koja je obučena za pružanje hitne pomoći i pritiskala je ranu na vratu kako ne bi iskrvario.

Ubrzo su stigle policijske i ekipe Hitne pomoći koje su ga zbrinule i prevezle u bolnicu u kritičnom stanju.

Ubrzo su stigli inspektori kriminalističke policije i forenzičari koji su blokirali područje oko mesta zločina i otpočeli uviđaj. Na stolu gde je žrtva sedela sa suprugom i detetom ostali su sendviči i čaše sa sokom, a kraj stola bile su odbačene japanke, naočare za sunce i kačket. Pored su policajci pronašli čaure koje su izuzeli kao dokaz.

Dok su inspektori ispitivali svedoke, prolaznici su u šoku posmatrali lokvu krvi u bašti kafića. Jedan od stanara zgrade je novinarima ispričao da je čuo najmanje pet hitaca, ali da je prvo mislio da su u pitanju petarde.

Kada je izašao na terasu video je žrtvu kako leži u lokvi krvi, a potom je čuo i sirene hitne pomoći.

Deo Barselone u kojem se zločin dogodio veoma je popularno među meštanima, ali i turistima, jer vodi do plaže i ulica je puna kafića i restorana, zbog čega u ovom delu dana tu prolazi dosta ljudi.

Svedoci su navodno rekli policiji da su videli bar dvojicu napadača te da je jedan nešto "odbacio" dok su trčećim korakom bežali od mesta zločina. Policija je metal-detektorima pretraživala teren, ali nije poznato da li je pronađeno oružje kojim je izvršen zločin.

Policija je do utorka duboko u noć tragala za počiniocima, a istraga i dalje traje. Poslednje informacije su da je ranjeni smešten na jedinicu intenzivne nege i da se lekari bore za njegov život.

Podsetimo, ovo nije prvi put da na ulicama Barselone dolazi do obračuna pripadnika škaljarskog i kavačkog klana.

