UŽAS NA ČUKARICI: Žena pala sa 15 metara, nađena u LOKVI KRVI! Lekari joj se bore za život

Jeziv prizor zatekao je stanare Repiške ulice na beogradskoj opštini Čukarica jutros oko 7 časova, kada je u lokvi krvi pronađeno telo žene (50).

Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da je žena pala sa velike visine, najverovatnije sa oko 15 metara. Stanari zgrade, zatečeni stravičnim prizorom ispred ulaza, odmah su alarmirali policiju i Hitnu pomoć, saznaje Telegraf.rs.

Kritično stanje i borba za život

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na adresu, gde je zatekla ženu u nesvesnom stanju sa višestrukim teškim povredama. Ona je u izuzetno teškom stanju hitno transportovana u Urgentni centar, gde se lekari trenutno bore da joj spasu život.

Suprug bio u stanu u trenutku pada

U stanu u kojem žena živi, u trenutku nesreće nalazio se i njen suprug. Prema nezvaničnim saznanjima, on je bio tu kada je došlo do pada, a policija je sa njim obavila informativni razgovor kako bi se rasvetlile okolnosti ove tragedije.

Nesreća ili namera?

Istraga je u toku i ona će utvrditi ključne detalje:

Da li se žena okliznula tokom obavljanja kućnih poslova ili nesmotrenosti;

Da li je reč o pokušaju samoubistva;

Detalje odnosa u porodici koji bi mogli ukazati na uzrok pada.

"Čuo se tup udarac, a onda vriska. Kada smo pogledali kroz prozor, videli smo telo na betonu. Strašno je to što se desilo, svi smo u šoku," kaže jedan od komšija iz Repiške.

Policijski uviđaj na licu mesta je završen, a dalja istraga i izjave svedoka trebalo bi da potvrde šta se tačno dogodilo u stanu pre nego što je žena završila na pločniku.

Autor: Marija Radić