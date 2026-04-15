AKTUELNO

Hronika

PAO SA 8. SPRATA! Nastradao radnik na gradilištu u Beogradu

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs ||

Muškarac (36) poginuo je jutros kada je pao sa osmog sprata na jednom gradilištu u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila jutros oko 9.10 sati na gradilištu na Karaburmi.

Prilikom nesreće, poginuo je muškarac, radnik koji je radio na ovom gradilištu.

- Pao je sa osmog sprata zgrade u izgradnji na kojoj je radio. Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, ali su mogli samo da konstatuju smrt. Muškarac je preminuo na licu mesta - kaže izvor "Blica".

Na licu mesta nalazi se policija i dežurni tužilac.

