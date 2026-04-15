UŽAS U TITELU! Vatra odnela dva života, vatrogasci u zadimljenoj kući zatekli tela: Ovo su detalji tragedije

U stravičnom požaru koji je jutros izbio u Dobrovoljačkoj ulici u Titelu, život su izgubile dve osobe. Uprkos munjevitoj reakciji vatrogasaca, spasa za nastradale nije bilo, saznaje "Telegraf.rs".

Jutros oko 9.25 časova izbio je požar u porodičnoj kući u ulici Dobrovoljačka broj 18 u Titelu. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila prostoriju od oko 10 kvadratnih metara, dok je čitav objekat površine oko 100 kvadrata bio ispunjen gustim dimom.

Brza reakcija vatrogasaca

Vatrogasna ekipa iz Titela stigla je na lice mesta svega dva minuta nakon dojave, u 09.27 časova. Prilikom ulaska u objekat, vatrogasci-spasioci su zatekli jeziv prizor – dva lica bez svesti koja su ležala u prostoriji koju je zahvatio plamen.

Na lice mesta odmah je upućena ekipa Hitne pomoći radi ukazivanja prve pomoći i eventualne reanimacije.

Lekari mogli samo da konstatuju smrt

Nažalost, nade za spas nije bilo. U 09.50 časova, nakon pregleda pronađenih lica, ekipa Hitne pomoći konstatovala je da su obe osobe preminule.

U gašenju požara učestvovala su dva vatrogasca-spasioca sa jednim vatrogasnim vozilom. Zahvaljujući njihovoj intervenciji, širenje vatre na ostale delove kuće je sprečeno, a požar je u potpunosti likvidiran u 10.06 časova.

Uviđaj je u toku, a istraga će utvrditi tačan uzrok izbijanja vatre koji je doveo do ove velike tragedije.

Autor: D.Bošković