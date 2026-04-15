AKTUELNO

Hronika

PAO SA 19 KILOGRAMA MARIHUANE: Velika zaplena u Kikindi, uhapšen muškarac

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: MUP Srbije ||

Policija je u Kikindi uhapsila M. Đ. (28) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla više od 19 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenom je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

pročitajte još

UŽAS U TITELU! Vatra odnela dva života, vatrogasci u zadimljenoj kući zatekli tela: Ovo su detalji tragedije

Autor: Marija Radić

#Droga

#Hapšenje

#Kikinda

#Marihuana

#narkotici

POVEZANE VESTI

Hronika

VELIKA AKCIJA POLICIJE: Zaplenjeno 20 KILOGRAMA marihuane! Pronađeno i oružje

Hronika

Mladić uhapšen u Sremskoj Mitrovici: Našli mu dve vrste narkotika

Hronika

PAO DILER IZ KRAGUJEVCA ZBOG MARIHUANE: Stavio drogu u ranac, pa je prodavao po Boljevcu

Hronika

Hapšenje u Zrenjaninu: Kod osumnjičenog nađeno pola kilograma marihuane, ali i tragovi KOKAINA

Hronika

UHAPŠEN DILER U BEOGRADU: Policija kod njega pronašla čak 35 kilograma DROGE

Hronika

Uhapšen muškarac u Subotici: Policija mu u stanu pronašla 12, 2 kilograma marihuane i kokain!