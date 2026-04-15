USRED NOĆI PROVALIO U FIRMU I POKRAO RAČUNARE: Policija ga brzo pronašla i uhapsila!

Policija u Novom Sadu uhapsila je Ž. P. (25) zbog sumnje na tešku krađu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ž. P. (25) iz okoline Pećinaca, zbog sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

Sumnja se da je dvadesetpetogodišnjak juče, oko 3.30 časova ujutru, provalio u poslovni prostor na Grbavici i ukrao deo računarske opreme.

Brzom intervencijom policije, osumnjičeni je uhvaćen na licu mesta i odveden u pritvor.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: D.Bošković