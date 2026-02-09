AKTUELNO

PROVALIO U STAN U CENTRU ZRENJANINA I POKRAO VLASNIKA: Uhapšen Zrenjaninac (44), pritvoren do 30 dana, a ukradeni predmeti vraćeni

Pripadnici MUP-a u Zrenjaninu uhapsili su D. F. (44) zbog sumnje da je provalio u stan u centru grada i počinio tešku krađu. Predmeti su pronađeni, a osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su D. F. (44) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Sumnja se da je on, 7. februara ove godine, provalio u jedan stan u centru Zrenjanina i ukrao razne predmete. Ukradeni predmeti su pronađeni i biće vraćeni vlasniku.

D. F. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.

Autor: D.Bošković

