Krvavi napad huligana u Beogradu: Mladić brutalno izboden kod stadiona, lekari mu se bore za život

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

U utorak uveče na VMA primljen je M. Đ. (22), koji je povrede zadobio na autobuskom stajalištu u Crnotravskoj ulici, u blizini stadiona FK "Rad".

Povređeni se nalazio u društvu sa još dva druga, kada je iz autobusa izašla grupa od oko desetak nepoznatih lica, obučena u crnu gardarobu, najverovatnije navijača, gde mu je neko lice iz te grupe, bez ikakvog povoda, nožem zadalo ubodnu ranu u predelu stomaka.

Kod povređenog su konstatovane teške telesne povrede i zadržan je na daljem lečenju.

Istragu vodi Više javno tužilastvo.

Autor: S.M.

