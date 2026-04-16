UHAPŠENI ČLANOVI BALKANSKOG KARTELA: Razbijena crnogorska ćelija moćne grupe, među osumnjičenima i Nišlija! DETALJI AKCIJE SPEKTAKULARNI

Izvor: Vijesti

U velikoj međunarodnoj akciji protiv balkanskog kartela, u Crnoj Gori je uhapšeno sedam osoba, jedan osumnjičeni već je u spuškom zatvoru zbog drugog krivičnog dela, dok policija traga za još dvoje osumnjičenih - G. B. (50) i V. V. (36). Osumnjičeni pripadnik razbijenog ogranka balkanskog kartela koji se trenutno nalazi u Spužu je državljnanin Srbije, iz Niša!

Akcija je juče sprovedena u Crnoj Gori i Nemačkoj, uz podršku Evropola.

Prema podacima Uprave policije, procesuirano je 14 osumnjičenih, od čega 10 u Crnoj Gori, dok su četiri osobe uhapšene u Nemačkoj.

Na teritoriji Crne Gore uhapšeni su S. F. (47) iz Podgorice, kojeg je Evropol u zvaničnom saopštenju označio visokorizičnom metom, organizatorom jedne ćelije Balkanskog kartela.

Terete ga da je počinio kvalifikovani oblik krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, za koje je zaprećena kazna do 15 godina zatvora, kao i krivično delo nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama.

Crnogorska policija slobode je lišila i B. G. (35), E. B. (22) i P. K. (25) - iz Podgorice, zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija sumnjiči pedesetogodišnjeg G. B. iz Podgorice, rođenog u Beranama, da je formirao deo te kriminalne mreže, ali on, prema navodima policije, duže vreme nije na teritoriji Crne Gore.

Zbog sumnje da su počinili krivična dela kriminalno udruživanje i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšeni su i E. Adž. (35), B. V. (30) i P. P. (33).

Direktor crnogorske policije Lazar Šćepanović rekao je juče da su tu kriminalnu mrežu činile i heterogene strukture, među kojima su identifikovani pripadnici jedne visokorizične kriminalne grupe, koji su ostvarili saradničku mrežu.

Delom te kriminalne mreže označeni su N. S. (34) iz Niša, koji se već nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i V. V. (36) sa Cetinja, za kojim je raspisana međunarodna poternica. Prema tvrdnjama policije, i oni se sumnjiče za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

S. F. je uhapšen u avgustu u Podgorici, zbog sumnje da je planirao likvidaciju. Za V.V. je još ranije raspisana međunarodna poternica. On je krajem prošle godine osuđen na 15 godina zatvora zbog saučesništva u ubistvu Radomira Đuričkovića na Cetinju.

Upitan od kada deluje kriminalna organizacija koja je juče, razbijena, ministar je kazao da je istraga započela od kada su njihove aktivnosti identifikovane - od oktobra 2024. godine.

Rute za šverc

Na konferenciji za medije direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da je reč o višemesečnoj međunarodnoj operaciji kodnog naziva "Spektakular", pokrenutoj početkom oktobra 2024. godine u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici.

Prema njegovim rečima, istraga je bila usmerena na razotkrivanje transnacionalne kriminalne mreže koja je delovala u više država i na više kontinenata, a bavila se krijumčarenjem kokaina, kanabisa i hašiša, kao i trgovinom oružjem.

Dodao je da su u istražnim fazama operacije, kao lider u toj aktivnosti, uključili i partnerske službe Nemačke, Austrije, Holandije i Španije, uz jaku podršku specijalizovane jedinice Evropola za borbu protiv droge.

Objasnio je da su kriminalne aktivnosti podrazumevale krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike ka zemljama Evropske unije, dok je krijumčarenje kanabisa i hašiša sprovođeno dominantno rutom iz Azije ka zemljama Evropske unije i manjim delom kroz krijumčarske rute na području Evrope, korišćenjem pomorskog kontejnerskog saobraćaja, kao i vazdušnog saobraćaja i kopnenih krijumčarskih ruta, uključujući skrivene sofisticirane metode transporta.

- Na osnovu sprovedenih policijsko-tužilačkih aktivnosti nedvosmisleno je utvrđeno da je ova kriminalna mreža vršila nabavku, prodaju i posredovanje u prodaji opojnih droga kokain i marihuana, organizovala mrežu preprodavaca i posrednika kako u nacionalnim okvirima - teritorija Crne Gore, tako i na međunarodnom nivou, na teritoriji Bolivije, Dominikanske Republike, Tajlanda, Nemačke, Holandije i Belgije. U ovoj aktivnosti na teritoriji Crne Gore, kojom su koordinirali službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odseka za borbu protiv droga, učestvovalo je preko 100 policijskih službenika, među kojima su i pripadnici Posebne jedinice policije i službenici jedinica za borbu protiv droga iz regionalnih centara i odeljenja bezbednost - dodao je Šćepanović.

Ukupan bilans

Istakao je da je juče izvršen pretres na 11 lokacija u Crnoj Gori.

Ukupan bilans, odnosno rezultat te operacije je zaplena oko 4,5 tona narkotika, u 12 pojedinačnih velikih zapljena:

- Od čega 2,7 tona kokaina u Boliviji, (te je u ovoj akciji krajem 2024. godine 10 lica lišeno slobode) i 1,8 tona različitih vrsta droge u Evropi - Belgija, Nemačka i Crnoj Gora, od čega oko 1,55 tona kanabisa, 120 kg hašiša i oko 120 kg kokaina - rekao je ministar crnogorske policije.

Šćepanović je zahvalio kolegama iz partnerskih službi, svim službenicima Uprave policije koji su učestovali u aktivnosti, kao i državnoj tužiteljki koja je rukovodila ovom složenom istragom.

