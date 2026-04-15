ŠKALJARAC IZREŠETAN U KAFIĆU VOĐE BALKANSKOG KARTELA: Isplivali šokantni detalji pucnjave u Barseloni - Krsto Vujić pogođen u glavu i vrat!

Kao vlasnik lokala je označen Nenad Vinčić, koji je bio hapšen 2018. kao šef jednog ogranka balkanskog kartela

Šef jednog ogranka balkanskog kartela, Nenad Vinčić, vlasnik je kafića u kom je juče u Barseloni usred dana pokušan atentat na pripadnika škaljarskog klana Krsta Vujića.

Krsto Vujić i navodni vođa škaljarskog klana Igor Vukotić, podsetimo, organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića, međutim, pored toga, crnogorske vlasti Vujića potražuju zbog sumnje na trgovinu narkoticima i učešće u kriminalnoj organizaciji.

Tužilaštvo ga, zajedno sa još jedanaest osoba, dovodi u vezu sa transportom više od pet tona kokaina.

Sumnjive okolnosti

Zanimljiva činjenica je upravo ta da je vlasnik objekta u kojem se dogodila pucnjava, u kojoj je Vujić juče ranjen, takođe član kriminalne organizacije.

- Reč je o Nenadu Vinčiću, odnosno o osobi koja je ranije hapšena u Španiji zbog trgovine kokainom i heroinom, a koju istražni organi povezuju sa balkanskim kartelom. Čak se spekulisalo da je Vinčić šef jednog ogranka balkanske mafije. Inače, ima srpska i hrvatska dokumenta - pišu španski mediji.

Prema dosadašnjim saznanjima, istražitelji katalonske policije ispituju da li postoji direktna veza između ranjenog muškarca i vlasnika kafića.

- Istražitelji gotovo da nemaju sumnje da je Vujić ranjen u ratu zavađenih klanova. Takođe, oni nisu iznenađi činjenicom da je Vujić sedeo u restoranu koji je u vlasništvu Vinčića - navode mediji.

Podsetimo, u trenutku pucnjave oko 16 časova, Vujić je sedeo na terasi kafića u društvu žene i deteta. Pored njih, nalazili su se i drugi gosti. Hici su "škaljarca" pogodili u glavu i vrat i on je sa teškim povredama prevezen u bolnicu.

Ko je Nenad Vinčić?

Nenad Vinčić je hapšen u decembru 2018. godine kao vođa jedne grane balkanskog kartela, pod sumnjom da je koristio obalu u Galiciji za dopremanje kokaina iz Kolumbije.

- On je bio predstavnik balkanskog kartela za južnu Evropu. Organizacija ga je bila poslala u Kolumbiju da uspostavi kontakte s direktnim distributerima droge. Nakon toga se smestio u Barselonu, odakle je kontrolisao ulaz kokaina u Evropu - saopštila je tada Civilna garda.

- Živeo je luksuznim životom, u stanovima čiji je mesečni najam koštao 5.000 evra. Vozio je skupocene automobile, bio u pratnji eskort dama, te je često zalazio u glavne kockarnice.

Navodno je u međuvremenu postao i vlasnik pomenutog kafića koji je od juče u centru pažnje nakon pucnjave, gde su se, kako pišu španski mediji, redovno sastajali sumnjivi tipovi koji se dovode u vezu sa trgovinom narkoticima.

Autor: D.Bošković