SAHRANJEN ŽIVKO BAKIĆ: Evo ko je od poznatih došao da isprati vođu 'balkanskog kartela' (FOTO)

Na Novom bežanijskom groblju okupio se veliki broj ljudi kako bi na večni počinak ispratili Živka Bakića (43), jednog od vođa balkanskog kartela i bivšeg fudbalera, koji je brutalno ubijen u petak kod Sopota.

Ispred crkve na Novom bežanijskom groblju okupilo se više od 500 ljudi, koji u rukama nose sveće i cveće, komentarišući navode da je ubijeni Bakić "bio dobar čovek, ali da je otišao krivim putem".

Na sahranu su došli i brojni navijači FK Rad, za koji je svojevremeno igrao ubijeni Živko Bakić. Inače, da podsetimo, nakon mafijaške likvidacije FK Rad se čituljama oprostio od svoje nekadašnje fudbalske zvezde.

Sahranu jednog od vođa balkanskog kartela koji se bavi švercom kokaina iz Južne Amerike, nadgledaju inspektori u civilu koji prate svaki korak prisutnih na sahrani.

Mafijaška likvidacija, podsetimo, dogodila u petak 16. januara u popodnevnim časovima, u blizini Bakićeve kuće na Putu za Malu Ivanču kod Sopota. Naime, Bakić je u trenutku ubistva bio u kućnom pritvoru sa nanogicom zbog šverca kokaina.

Ubica je, kako se sumnja, neko vreme pratio Bakića, a samim tim imao je i informaciju da on svakog dana ima jednočasovnu šetnju u 13 sati.

- Kobnog dana pratio je Bakića koji je bio sam u šetnji, a navodno, na putu ka kući napadač mu je prišao, pucao mu u noge i stomak, a kada je meta pokušala da pobegne, egzekutor mu je prišao i overio ga u glavu - podseća naš sagovornik i dodaje da je napadač pokušao da sakrije telo vođe balkanskog kartela, ali nije uspeo do kraja da ga zatrpa u sneg. Napadač, koji je najverovatnije imao saučesnika, nakon likvidacije je pobegao, a za njim se i dalje intezivno traga.

Inače, opelo u kapeli na Novom bežanijskom groblju služi pet sveštenika uz crkveni hor.

Na sahraniu Bakiću došao je i advokat Dejan Lazarević koji je, da podsetimo, među prvima dao čitulju zajedno sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem. Na groblju je viđen i otac Marka Miljkovića.

Jedan od sveštenika koji je služio opelo, pročitao je govor u kome je naveo "da smrt svakog čoveka vreba iza ugla".

- Okupili smo se ovde da ispratimo našeg Živka Bakića na večni put i da mu se otvore rajska vrata. Prokleta smrt vreba iza svakog ćoška i možda nekad ne možemo da je prepoznamo. Ne možemo da znamo da dolazi. Ali, ne treba da brinemo jer nakon smrti osoba odlazi da služi Bogu, kao što će sada naš Živko. Kada dođe do smrti jednog čoveka, tada sa njim umiru njihovi prijatelji, porodica, poznanici, sve ono što je on bio i mislio. Čitav svet odlazi nakon smrti jednog čoveka. Sve odlazi nakon smrti čoveka. Zato je smrt naš jedini neprijatelj - rekao je sveštenik, a potom dodao:

- Koliko god bila gruba, iza smrti postoji naša istina i sudbina sa tri tačke. Zato nam Bog i priča o ljubavi posle žovota.

Autor: A.A.