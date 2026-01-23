AKTUELNO

Ovde će biti sahranjen Živko Bakić: Ceo život se borio da se otkrije istina o bratovoj smrti, sad će počivati uz njega

Sahrana Živka Bakića Žiće (43) biće održana danas, 23. januara u 11.30 časova na Novom Bežanijskom groblju, a jedan od vođa ''balkanskog kartela'' biće sahranjen pored brata Mihaila.

Kako smo već pisali, Mihailo Bakić je nastradao 26. septembra 1999. godine, kada ga je udario automobil i pobegao. Mihailo se borio za život, a onda je preko njega prešao sivi audi sa zatamnjenim staklima.

Porodica je godinama pokušavala da dokaže da nije u pitanju saobraćajna nesreća, već planirana likvidacija, ali njegov otac Golub Bakić nije doživeo da razotkrije misteriju smrti sina - preminuo je 2013. godine.

Prema rečima onih koji su poznavali porodicu, Živko Bakić se do poslednjeg dana borio da sazna više informacija i otkrije istinu o smrti brata.

Ipak, ubijen je 16. januara u šumi kod Sopota.

Navodno, napadač mu je pucao u stopala i noge, kako bi ga onemogućio u bežanju. Bakić je navodno ranjen u ruke i u stomak, te je očajnički pokušavao da se domogne šume, ali mu je, kada je ostao bez snage, napadač prišao i ispalio hitac u glavu.

Biće sahranjen pored brata za čiju pravdu se borio celog života.

