NOVE INFORMACIJE! Živko Bakić Žića (43) poslednji put viđen živ u 13 sati na ovom mestu: Tri sata posle toga usledio je poziv

Telo bivšeg fudbalera Crvene zvezde Živka Bakića Žiće pronađeno u šumi.
Dželat ga čekao u zasedi i presudio mu tokom "dozvoljene šetnje"!
Beogradska policija proglasila je hitnu akciju "Vihor" nakon što je danas oko 16 časova stigla jeziva prijava - u šumi u Maloj Ivanči, u Ulici Put za Malu Ivanču, pronađeno je telo.
Kako Telegraf.rs prvi objavio reč je o Živku Bakiću Žići (43), bivšem fudbaleru i označenom vođi balkanskog kartela, koji je likvidiran u surovoj sačekuši.
Smrt ga sačekala u šumi kod jezera Trešnja
Policijski službenici PS Sopot telo su pronašli na nepristupačnom terenu u blizini popularnog jezera "Trešnja". Prema našim informacijama, na telu su vidljive jezive povrede - dva hica ispaljena su mu direktno u predelu glave, a prostrelne rane vidljive su i po telu. Iako je telo pronađeno u popodnevnim časovima, lekar je smrt zvanično mogao samo da konstatuje u 17 sati.
Ubica znao satnicu nanogvice
Bakić se nalazio na izdržavanju kazne u kućnom pritvoru pod elektronskim nadzorom (nanogvica) na adresi Put za Malu Ivanču broj 65. Kobnog dana, on je oko 13 časova iskoristio svoje zakonsko pravo i izašao iz kuće u redovnu šetnju šumom.
Ubica je očigledno bio detaljno informisan o njegovom kretanju i ruti, jer ga je dželat sačekao u dubini šume, daleko od očiju prolaznika, i ispalio smrtonosne hice onog trenutka kada je Bakić bio najranjiviji.
KAKO JE PAO ŽIĆIN KLAN?
Grupa kojom je navodno upravljao Živko Bakić razbijena je u velikoj međunarodnoj akciji u septembru 2023. godine. Tada su isplivali neverovatni detalji o njihovom poslovanju:
Tonaža: Teretili su se za šverc 324 kilograma kokaina vrhunske čistoće iz Ekvadora.
Ruta: Droga je stizala prekookeanskim brodovima do luke u Solunu, odakle je distribuirana dalje.
Zaplena: Prilikom hapšenja u Beogradu i Pančevu, policija je oduzela luksuzni vozni park (Audi, BMW, Mercedes), satove marke Rolex i ogromne količine nakita.
Veza sa klanom "Amerika": Bakić je označen kao ključna spona sa Zoranom Jakšićem, koji iz zatvora u Peru držao monopol nad transportom kokaina ka Evropi. Jakšić je umro.
Od Marakane do vrha narko-piramide
Živko Bakić imao je biografiju koja ledi krv u žilama. Početkom devedesetih bio je perspektivna nada:
Prošao je mlađe kategorije FK Crvena zvezda.
Igrao je za FK Zemun i FK Zeta.
Njegov životni put skrenuo je u kriminal nakon tragične pogibije mlađeg brata (18) u saobraćajnoj nesreći, koju je godinama sam istraživao verujući da nije reč o slučaju. Kasnije je u Španiji, na Ibici, razvio biznis sa nekretninama, koji je, prema sumnjama istražitelja, bio samo paravan za krupne narko-poslove.
Policija i dalje drži pod blokadom sve prilaze Sopotu, a inspektori proveravaju bazne stanice kako bi utvrdili ko je sve bio u rejonu jezera Trešnja u vreme likvidacije.
Autor: D.Bošković