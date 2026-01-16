NOVE INFORMACIJE! Živko Bakić Žića (43) poslednji put viđen živ u 13 sati na ovom mestu: Tri sata posle toga usledio je poziv

Telo bivšeg fudbalera Crvene zvezde Živka Bakića Žiće pronađeno u šumi.

Dželat ga čekao u zasedi i presudio mu tokom "dozvoljene šetnje"!

Beogradska policija proglasila je hitnu akciju "Vihor" nakon što je danas oko 16 časova stigla jeziva prijava - u šumi u Maloj Ivanči, u Ulici Put za Malu Ivanču, pronađeno je telo.

Kako Telegraf.rs prvi objavio reč je o Živku Bakiću Žići (43), bivšem fudbaleru i označenom vođi balkanskog kartela, koji je likvidiran u surovoj sačekuši.

Smrt ga sačekala u šumi kod jezera Trešnja

Policijski službenici PS Sopot telo su pronašli na nepristupačnom terenu u blizini popularnog jezera "Trešnja". Prema našim informacijama, na telu su vidljive jezive povrede - dva hica ispaljena su mu direktno u predelu glave, a prostrelne rane vidljive su i po telu. Iako je telo pronađeno u popodnevnim časovima, lekar je smrt zvanično mogao samo da konstatuje u 17 sati.

Ubica znao satnicu nanogvice

Bakić se nalazio na izdržavanju kazne u kućnom pritvoru pod elektronskim nadzorom (nanogvica) na adresi Put za Malu Ivanču broj 65. Kobnog dana, on je oko 13 časova iskoristio svoje zakonsko pravo i izašao iz kuće u redovnu šetnju šumom.

Ubica je očigledno bio detaljno informisan o njegovom kretanju i ruti, jer ga je dželat sačekao u dubini šume, daleko od očiju prolaznika, i ispalio smrtonosne hice onog trenutka kada je Bakić bio najranjiviji.

KAKO JE PAO ŽIĆIN KLAN?

Grupa kojom je navodno upravljao Živko Bakić razbijena je u velikoj međunarodnoj akciji u septembru 2023. godine. Tada su isplivali neverovatni detalji o njihovom poslovanju:

Tonaža: Teretili su se za šverc 324 kilograma kokaina vrhunske čistoće iz Ekvadora.

Ruta: Droga je stizala prekookeanskim brodovima do luke u Solunu, odakle je distribuirana dalje.

Zaplena: Prilikom hapšenja u Beogradu i Pančevu, policija je oduzela luksuzni vozni park (Audi, BMW, Mercedes), satove marke Rolex i ogromne količine nakita.

Veza sa klanom "Amerika": Bakić je označen kao ključna spona sa Zoranom Jakšićem, koji iz zatvora u Peru držao monopol nad transportom kokaina ka Evropi. Jakšić je umro.

Od Marakane do vrha narko-piramide

Živko Bakić imao je biografiju koja ledi krv u žilama. Početkom devedesetih bio je perspektivna nada:



Prošao je mlađe kategorije FK Crvena zvezda.

Igrao je za FK Zemun i FK Zeta.

Njegov životni put skrenuo je u kriminal nakon tragične pogibije mlađeg brata (18) u saobraćajnoj nesreći, koju je godinama sam istraživao verujući da nije reč o slučaju. Kasnije je u Španiji, na Ibici, razvio biznis sa nekretninama, koji je, prema sumnjama istražitelja, bio samo paravan za krupne narko-poslove.

Policija i dalje drži pod blokadom sve prilaze Sopotu, a inspektori proveravaju bazne stanice kako bi utvrdili ko je sve bio u rejonu jezera Trešnja u vreme likvidacije.

