'BRAT GA DOČEKUJE U ZAGRLJAJ ZAJEDNIČKE VEČNOSTI' Majka ubijenog Živka Bakića ostala bez DVOJICE SINOVA - Brat mu stradao pod sumnjivim okolnostima

Sahrana Živka Bakića Žiće (43), nekadašnjeg fudbalera i jednog od vođa "balkanskog kartela", biće održana sutra, u 11.30, na Novom bežanijskom groblju, gde će biti sahranjen pored brata Mihaila, čija je smrt još krajem devedesetih godina ostala obavijena velom sumnje i nikada do kraja rasvetljena.

U trenutku ubistva Živko Bakić bio je u kućnom pritvoru, a sumnja se da ga je napadač duže vreme pratio. Prema nezvaničnim saznanjima, napadač je prvo pucao u noge da bi ga onesposobio, nakon čega je Bakić, teško ranjen, pokušao da se domogne šume. Kada je pao od iscrpljenosti, egzekutor mu je prišao i ispalio hice u glavu.

Porodica i prijatelji danima se opraštaju od ubijenog Bakića, a na porodičnoj kući, gde je živeo, nalazi se umrlica na kojoj su ispisane potresne reči njegove majke.

- Žića - ljubav u zvuku, u svetlosti vaskrsnu. Brat Mihailo dočekuje ga s radošću u zagrljaj zajedničke večnosti. Bogu sam zahvalna što sam imala privilegiju biti mati Žići i Štihu. Slava im i hvala za sve - piše majka Anka.

Na mestu ubistva Bakića u šumi nalazi se nekoliko zapaljenih sveća.

Telo pronađeno u šumi

Podsetimo, telo Živka Bakića policija je pronašla u 16. januara, sklupčano okrenuto na bok. Svuda oko njega su bili tragovi krvi. Odmah su na glavi ubijenog muškarca primećene dve prostrelne rane.

Živko Bakić je u trenutku ubistva bio u teget dukserici i pantalonama. Nosio je crne patike i zeleni prsluk. Nezvanično, Bakić je u trenutku ubistva bio u redovnoj šetnji, pošto je bio u kućnom pritvoru s nanogicom.

Navodno, egzekutor je znao navike ubijenog Bakića, a sumnja se da je imao i saučesnika.

Optužen za šverc droge

Živko Bakić je ranije označen kao vođa kriminalne grupe, a iza rešetka je završio zbog šverca 324 kilograma kokaina u Solunu. Tada su šestorica muškaraca iz Srbije uhapšena u velikoj međunarodnoj akciji, i to zbog šverca kokaina prekookeanskim brodovima iz Južne Amerike, tačnije iz Ekvadora, u zemlje Evrope, a 324 kilograma kokaina zaplenjeno im je u Solunu u Grčkoj u septembru 2021.

Bakić je, kako se sumnja, bio pripadnik ogranka "balkanskog kartela", a navodno je u posao sa drogom ušao preko prijatelja i saradnika Zorana Jakšića, zvanog Čovek s hiljadu lica, koji je prošle godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u zatvoru u Peruu.

Javnost je prvi put za Bakića čula 2016, kada je uhapšen u Španiji po međunarodnoj poternici Srbije. Dane u pritvoru, dok je čekao izručenje, provodio je pišući pisma španskom pravosuđu. U svakom pismu je tražio da se odbije zahtev za njegovo izručenje i da mu Španija pruži azil, navodeći da je "žrtva progona u svojoj zemlji".

Autor: Iva Besarabić