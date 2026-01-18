UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! Prva fotografija sa mesta ubistva Živka Bakića: Izrešetan, pa ostavljen u LOKVI KRVI na snegu

Bivši fudbaler i vođa Balkanskog kartela Živko Bakić (43) brutalno je ubijen pre dva dana dok je bio u dozvoljenoj šetnji sa nanogicom.

Bakić je je likvidiran na 800 metara od kuće.

Pink.rs došao je u posed fotografijie sa mesta ubistva na kojoj se vidi da je Bakić izrešetan i ostavljen u lokvi krvi, na snegu, u parku kojim je šetao.

Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt Bakića, a po kasnijem nalogu dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo je poslato na obdukciju.

Istraga povodom likvidacije je i dalje u toku.

Živka Bakića su, podsetimo, istražitelji 2023. godine kada je uhapšen, označili kao deo kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope.

Autor: S.M.