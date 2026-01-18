AKTUELNO

KOD BAKIĆA PRONAĐEN KRIPTOVAN TELEFON! Pink.rs donosi najnovije detalje iz istrage likvidacije bivšeg fudbalera: Razmatraju se DVE OPCIJE

Bivši fudbaler i vođa Balkanskog kartela Živko Bakić (43) brutalno je ubijen juče dok je bio u dozvoljenoj šetnji sa nanogicom, a kako saznaju mediji, on je likvidiran na 800 metara od kuće.

Kako Pink.rs saznaje kod njega je pronađen kriptovan telefon kod njega.

Postoje dva osnovna pravca istrage - neko iz suparničkih kriminalnih grupa ili neko iz njegove ili njemu bliske grupe.

Bakić je inače sledeće nedelje je pred Sudom imao zakazan glavni pretres, ročište zbog krijumcarenja 324 kilograma kokaina.

Poslednji put je uhapšen 2023. godine, iz pritvora je izašao prošlog leta i od tada je bio pod merom elektronskog nadzora sa nanogicom.

Stručnjaci iz oblasti bezbednosti, na osnovu načina pripreme, logistike i izvršenja, smatraju da je ubistvo povezano sa kriminalnim aktivnostima žrtve.

Tokom uvidjaja na mestu ubistva su pronađeni i izuzeti određeni tragovi i dokazi.

