NOVINE PUNE ČITULJA ZA UBIJENOG ŽIVKA BAKIĆA: Navijači, kumovi, advokati i misteriozna žena oprostili se od vođe balkanskog kartela (FOTO)

Jedan od vođa balkanskog kartela Živko Žića Bakić, koji je ubijen 16. januara sačekuši u šumi kod Sopota, biće sahranjen sutra pored brata Mihajla na Novom bežanijskom groblju, a dnevne novine i danas su pune čitulja za njega.

Podsetimo, prethodnih dana od Bakića su se oprostili Marko Miljković, Veljko Belivuk i advokat Dejan Lazarević, a danas su to uradili njegovi advokati, prijatelji, kumovi i navijačke grupe u kojima se Bakić, inače bivši fudbaler, nalazio.

- Žićko, čast nam je bila poznavati te i biti deo advokatskog tima čoveku kao što si ti. Ako nekada budemo pominjali šta znači dobar čovek, mudar i pametan branjenik, prvo ćemo izgovoriti tvoje ime. Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju - navodi se u čitulji koju potpisuju njegovi advokati i prijatelji Ivan B., Goran P., Ljubomir S. i Đorđe Ć.

Među desetak čitulja ističe se i jedan kratko potpisana sa "voli te zauvek tvoja Tanja".

- Žićo moj, bio si mi više od prijatelja - moj muški blizanac, sagovornik i podrška u tišini. Razumeli smo se i kada smo ćutali, voleli se i kada smo se svađali. Naš odnos bio je poseban i neponovljiv. Obećavam ti da će sve biti kako smo maštali i da će Vule igrati fudbal u Barsi. Putuj s anđelima i čekaj me na rajskoj plaži.

Od Bakića su se oprostili i FK Rad, navijačka grupa Junajted fors, Nukleo Nbg...

- S neizmernom tugom opraštamo se od našeg Žiće. Član Junajted forsa, verni navijač FK Rad, čovek ogromnog srca i hrabrosti. Klub je voleo bezuslovno, stajao je ispred svih kada je bilo najteže i bio pravi vođa, primer bratstva i časti. Takvi ne odlaze - Žića će živeti večno u našim pesmama, na tribini i u srcima svih nas - navela je grupa Junajted fors.

- Poslednji pozdrav našem Žići. Hrabro srce tribine i večni deo našeg kluba. Živećeš zauvek u bojama koje si voleo - FK Rad.

Živko Bakić, da podsetimo, ubijen je prošlog petka oko 14 časova dok je bio u redovnoj šetnji, obzirom da je nosio nanogicu. Njemu se pred Specijalnom sudu sudilo zbog šverca 324 kilograma kokaina, te je iz običnog pritvora u nekom momentu prebačen u kućni. Ubica je, kako se pretpostavlja, znao njegovo kretanje te ga je vrebao i iskoristio priliku što je Bakić sam krenuo u šetnju.

- On se gotovo nikada nije kretao sam, već uvek u grupi krupnih mladića, što su potvrdile i njegove komšije. Upravo ti momci, koji su kobnog dana zakasnili u šetnju sa njim, pronašli su telo na šumskom putu, na 150 metara od jezera Trešnja - podseća izvor.

Kako se veruje, ubica je Bakiću pucao u noge i grudi, pa ga overio pucnjem u čelo.

Bakić je, kako smo već pisali, bio blizak sa Radojem Zvicerom i Zoranom Jakšićem, koji ga je navodno i povezao sa dobavljačima od kojih je nabavljao kokain. On je inače, osim u Srbiji, hapšen i u Španiji i tamo je proveo neko vreme u zatvoru.

- Živeo je i na Ibici i navodno se bavio i iznajmljivanjem nekretnina - podseća izvor.

Madre i La familia U jednoj čitulji Bakić, koji je mnogo godina proveo u Španiji, nazvan je Hijo (sin). - Ostavio si nas Hijo, a nije nam to plan bio. Tvoja magija će nastaviti da sija kroz nas, a naši planovi će da postanu java u nekom drugom univerzumu, oni ne razumeju naše dimenzije boje i svetove...Ti si znao sa lakoćom. Anđeoski duh koji je svetleo iznad nas kad je bilo mračno i osmeh koji je znao da izleči tamo gde najviše boli bez puno reči. Držim te za ruku zauvek - navodi se u čitulji potpisanoj sa Madre i La familia.

Autor: Pink.rs