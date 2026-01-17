SAZNAJEMO: Blizak prijatelj ubijenog vođe Balkanskog kartela na visokoj poziciji u Visokom savetu tužilaštva

Blizak prijatelj Ẓ̌ivka Bakića, vođe balkanskog kartela koji je ubijen juče, prema nezvaničnim informacijama do kojih se došlo tokom dosadanje istrage i provere kontakata pokojnog, je na visokoj funkciji u Visokom savetu tužilaštva, najvišoj tužilačkoj instanci u Srbiji.

Izvor iz istrage otkriva da je tokom prvih provera utvrdjeno da su viši savetnik, rukovodilac grupe za informacione tehnologije u Visokom savetu tužilaštva, koje predvodi Branko Stamenković, i likvidirani Bakić, bili u prijateljskim odnosima.

- Neverovatno je da je čovek na visokoj poziciji u VST tako blizak prijatelj članu organizovane kriminalne grupe sa ozbiljnim kriminalnim dosijeom. Kao rukovodilac grupe za informacione tehnologije, on je recimo mogao da pristupi poverljivim podacima svih tužilaca u VJT, sednicama na kojima se biraju tužioci, poverljivim mejlovima - otkriva izvor Kurira i objašnjava da aktuelni zakon o VST ne predviđa mogućnost da zaposleni koji imaju pristup poverljivim podacima prolaze bezbednosne provere kao što to čini MUP.

- Ulazak u sistem daje mogućnost da informacije cure i na taj način je ugrožena bezbednost građana Srbije - navodi sagovornik.

Bakiću se, podsetimo, pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi za šverc više od 300 kilograma kokaina iz Juẓ̌ne Amerike u Evropu. U optužnici se navodi da je bio u direktnom kontaktu sa jednim od najvećih narko bosova nasvetu, Zoranom Jakšićem koji je pod misterioznim okolnostima preminuo prošle godine u zatvoru u Peruu.

Kako smo ranije pisali, Bakić je u trenutku kada je ubijen bio u kućnom pritvoru i koristio je pravo na redovnu šetnju.

Autor: Iva Besarabić