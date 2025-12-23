MAFIJAŠKA LIKVIDACIJA U BARCELONI: Škaljarac pogođen sa tri metka na sred ulice!

U Barseloni je juče oko 16 časova, prema nezvaničnim informacijama, ubijen M. M. iz Podgorice, navodno pripadnik škaljarskog klana, koji je pre nekoliko godina hapšen u Beogradu.

Španski mediji prenose da je maskirani muškarac u crnoj garderobi prišao M. M. na prometnoj ulici i iz neposredne blizine ispalio tri hica u leđa. Svedoci su opisali ubicu kao hladnog i smirenog, koji je nakon pucnjave mirno odšetao.

Veliki broj patrola zatvorio je okolne ulice, a helikopteri su nadletali mesto zločina. Identitet ubijenog još nije zvanično potvrđen, jer se čeka potvrda iz Crne Gore.

#ÚLTIMAHORA Els Mossos estan buscant al sospitós de matar a trets a un home aquesta tarda al mig del carrer a Castelldefels. Dispositivo policial en marxa amb helicòpter. |@rtvenoticies pic.twitter.com/bO2Go9FIjW — Héctor Marín (@HMarin8) 22. децембар 2025.

M. M. je 2020. godine bio uhapšen u jednom beogradskom hotelu, kada je policija pronašla pištolj zbog kog je osuđen na tri godine zatvora. Ranije je hapšen i u Crnoj Gori zbog nasilničkog ponašanja, kao i u Španiji zbog sumnje na krijumčarenje kokaina zajedno sa Goranom Radomanom, prvom žrtvom rata kotorskih klanova.

Podsećamo, krvavi obračun škaljarskog i kavačkog klana počeo je 2014. godine, a od tada je ubijeno najmanje 70 ljudi. Barselona je poslednjih godina postala jedno od ključnih utočišta balkanskih kriminalnih grupa, ali i poprište brojnih mafijaških likvidacija.

Autor: Dalibor Stankov