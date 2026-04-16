NAJNOVIJE INFORMACIJE O POŽARU KOD PLAVOG MOSTA: Dvojici muškaraca ukazana lekarska pomoć (FOTO)

Požar koji je izbio u Rovinjskoj ulici kod Plavog mosta u Beogradu, pretvorio je jednu baraku u buktinju za svega nekoliko minuta.

Kako saznajemo, dva muškarca su doživela stres, pa im je ukazana lekarska pomoć.

Osoba koja je stradala, stradala je usled prirodne smrti, nema opekotine. Taj čovek nije bio u barakama, nije povezan sa požarom.

Kako saznajemo, objekat je u velikoj meri građen od drveta, što je doprinelo da se vatra proširi izuzetno brzo i zahvati celu kuću u rekordnom roku. Plamen je gutao sve pred sobom, dok su gust dim i varnice pretili da ugroze i okolinu.

Prema našim informacijama, vatrogasci su ugasili požar.

Autor: Marija Radić