Sud u Prištini odredio Dejanu Peleviću jednomesečni pritvor

Sudija za prethodni postupak osnovnog suda privremenih institucija u Prištini odredio je danas pritvor do 30 dana Dejanu Peleviću iz Sočanice, koji je u utorak uhapšen pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Srbici tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine.

"Sud je ocenio da je izricanje mere pritvora u ovom krivičnom predmetu adekvatna mera, jer ukoliko okrivljeni bude pušten na slobodu, postoji rizik od bekstva s obzirom da poseduje i državljanstvo Republike Srbije i postoji realna mogućnost da će pobeći", navodi se u obrazloženju odluke suda u Prištini.

U saopštenju se dodaje je sud ocenio da bi osumnjičeni, ukoliko bi bio na slobodi, mogao da sakrije, uništi ili promeni dokaze i da je zato pritvor za sada jedina mera koja omogućava nesmetano vođenje postupka.

Na ovu odluku osumnjičeni ima pravo žalbe Apelacionom sudu.

Advokat Dejana Pelevića, Predrag Miljković, izjavio je ranije danas, po završetku sednice za određivanje pritvora, da nema osnovane sumnje da je Pelević učinio ono što mu se stavlja na teret i da ne postoji opasnost od bekstva.

"S druge strane, navodi se da će on nekako uticati na svedoke. Smatram da je to nemoguće hipotetički predstaviti kada prvo ne znamo ko su svedoci, a ono par svedoka koji su dali izjave, te su izjave obezbeđene i na njih se ne može uticati, jer su to već date izjave", naveo je Miljković.

Naglasio je da njegov branjenik 27 godina od sukoba živi na Kosovu i Metohiji i da ima mnoge prijatelje među Albancima.

Tužilaštvo u Prištini sumnjiči Pelevića da je navodno u martu 1999. godine u Srbici učestvovao u ubistvu 15 i nestanku 16 albanskih civila.



Pripadnici tzv. jedinice za ratne zločine uhapsili su Dejana Pelevića u utorak, kada mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Autor: D.Bošković