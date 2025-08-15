SKANDALOZNA ODLUKA SUDA U PRIŠTINI: Miljojku Đorđeviću produžen pritvor za još dva meseca

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Prištini produžio je pritvor Miljojku Đorđeviću iz Severne Mitrovice, okrivljenom za navodno počinjeno krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva za još dva meseca“, izjavio je za Kosovo onlajn advokat Srđan Mitrović.

Mitrović je precizirao da je Đorđeviću pritvor produžen do 14. oktobra. On je dodao da je na ovo rešenje uložena žalba Apelacionom sudu.

Srbin Miljojko Đorđević uhapšen je 15. maja u Severnoj Mitrovici. Njega Specijalno tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin nad albanskim civilima u opštini Zvečan.

