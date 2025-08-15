AKTUELNO

Politika

SKANDALOZNA ODLUKA SUDA U PRIŠTINI: Miljojku Đorđeviću produžen pritvor za još dva meseca

Izvor: kosovoonline, Foto: kosovoonline ||

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Prištini produžio je pritvor Miljojku Đorđeviću iz Severne Mitrovice, okrivljenom za navodno počinjeno krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva za još dva meseca“, izjavio je za Kosovo onlajn advokat Srđan Mitrović.

Mitrović je precizirao da je Đorđeviću pritvor produžen do 14. oktobra. On je dodao da je na ovo rešenje uložena žalba Apelacionom sudu.

Srbin Miljojko Đorđević uhapšen je 15. maja u Severnoj Mitrovici. Njega Specijalno tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin nad albanskim civilima u opštini Zvečan.

Autor: D.B.

#Odluka

#Sud

#miljojko đorđević

#pristina

POVEZANE VESTI

Politika

Slađanu Trajkoviću produžen pritvor: Sud u Prištini tereti Srbina za navodne ratne zločine

Politika

SRAMNA ODLUKA! Slađanu Trajkoviću produžen pritvor za još dva meseca

Politika

NASTAVLJA SE KURTIJEV TEROR: Produžen pritvor Slađanu Trajkoviću!

Politika

PRIŠTINSKE INSTITUCIJE NASTAVLJAJU SVOJ NIZ: Još jedan Srbin se tereti za navodni ratni zločin

Politika

SUĐENJE SRBINU ČASLAVU U PRIŠTINI: Počelo iznošenje završne reči, pre tri godine došao u Istok nakon očeve smrti i otad ga drže u pritvoru (VIDEO)

Politika

ZA 15 DANA BIĆE TRI GODINE KAKO ČASLAV ČAMI U PRITVORU: U Prištini nastavljeno suđenje Srbinu, njegov advokat očekuje pozitivnu presudu