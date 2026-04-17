Hapšenje u Novom Sadu: 'Pala' dvojica zbog preprodaje pola kilograma marihuane (FOTO)

Policija u Novom Sadu uhapsila je D. A. (32) iz tog grada i J. N. (27) sa područja Iriga prilikom primopredaje oko pola kilograma marihuane, saopštila je danas policijska uprava Novog Sada.

Njih su uhapsili koju je D. A. predao J. N. inspektori novosadske kriminalističke policije u trenutku kada je D.A. predavao narkotike J.N., a pretresom stana D. A. policija je pronašla još oko 1, 2 kilograma marihaune, manju količinu kokaina i digitalnu vagu.

Oni se terete za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, određeno im je zadržavanje do 48 sati i biće privedeni uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

pročitajte još TRESLA SE SRBIJA: Zemljotres pogodio OVAJ deo zemlje

Autor: Marija Radić