Incident u Ripnju: Bačen Molotovljev koktel na pogrebnu radnju, izgorelo nekoliko kovčega

Noć u beogradskom naselju Ripanj obeležio je dramatičan incident kada je, za sada nepoznata osoba, bacila Molotovljev koktel na lokalnu pogrebnu radnju.

Kako saznajemo, napadač je prvo kamenom ili tvrdim predmetom razbio izlog, a potom u unutrašnjost objekta ubacio zapaljivu napravu. Prema prvim informacijama, namera je bila jasna – izazivanje požara i potpuno uništenje objekta.

Ipak, pukom srećom, "vatrena bomba" nije eksplodirala u punom jeku. Vatra je ostala lokalizovana na mestu pada, ali je i to bilo dovoljno da pričini znatnu štetu. U plamenu je izgorelo nekoliko kovčega, a unutrašnjost radnje je ruinirana dimom i garom.

Brzom reakcijom sprečeno je širenje požara na okolne objekte, čime je izbegnuta tragedija većih razmera. Policija je obavila detaljan uviđaj, uzeti su otisci i snimci sa nadzornih kamera u blizini. Istraga tapka u mestu kada je reč o motivu – da li su u pitanju neraščišćeni računi ili bizarni vandalski čin, utvrdiće policija.

Autor: D.S.