'UBODI GA U VRAT, ZAKOLJI' Osuđen još jedan maloletnik nakon ubistva V.S. (23)! Kazna bi mogla da izazove žalbe

Jedan od okrivljenih za ubistvo V.S. na Vračaru osuđen je prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu. Njemu je određena mera upućivanja u vaspitno popravni dom, a osuđen je za krivično delo Učestvovanje u tuči.

On je, kada je sa još trojicom saučesnika učestvovao u tuči u kojoj je ubijen V.S. (23), imao 17 i po godina, a u međuvremenu je postao punoletan

- Izrečena mu je kazna kojom se upućuje u vaspitno popravni dom od 6 meseci do 4 godine. Ovaj maloletnik je prvostepenom presudom osuđen za krivično delo Učestvovanje u tuči. Očekuje se da na ovu odluku suda tužilaštvo uloži žalbu koju će razmatrati Apelacioni sud - rekao je izvor.

V.S. brutalno je ubijen na Vračaru u Kursulinoj ulici 31. avgusta 2025. godine. Za ovaj zločin osumnjičeno je ukupno 4 mladića, od kojih su dvojica bila maloletna u trenutku izvršenja krivičnog dela. Jedan od punoletnih osumnjičenih, A. K. (18), za ubistvo V.S. nalazi se u pritvoru i njemu je suđenje u toku, dok je Đ. M.(20) još u bekstvu i za njim je raspisana poternica.

- Jedan od maloletnika osuđen je prvostepenom presudom na vaspitnu meru, što znači da bi trebalo da ide u popravni dom. Suđenje drugom maloletniku se privodi kraju. Nedavno su saslušani sudski veštaci i uskoro se očekuje davanje završne reči i izricanje presude i njemu - rekao je izvor i napomenuo da je suđenje maloletnicima zatvoreno za javnost.

U toku postupak protiv odbeglog Đ. M.

Podsetimo, 6. februara, održano je ročište u postupku protiv osumnjičenih, A. K. (18) i Đ.M. (20) koji je još uvek u bekstvu, za svirepo ubistvo V. S.

Na ovom ročištu bilo je planirano saslušanje dva svedoka, međutim jedan se nije pojavio.

U tužilaštvu je saslušana žena koja se smatra jednom od glavnih svedoka jer je bila sa stradalim mladićem do poslednjeg trenutka.

- Ispitivanje svedoka bilo je izuzetno potresno i uznemirujuće. Saslušana je žena koja je V.S. pokušala da ukaže pomoć. Ona mu je bila pratnja i u kolima Hitne pomoći, bila je sa njim do poslednjeg trenutka. Svi prisutni bili su uznemireni njenim svedočenjem. Plakala je neprestano i otkrila jezive detalje koji su pratili ovaj zločin - otkriva izvor.

"Ubodi ga u vrat, zakolji ih"

Kako je pričala majka ubijenog mladića, osumnjičeni su bili "mnogo pijani i sve vreme su provocirali V.S. i njegovog druga". U jednom momentu došlo je do svađe.

- Nekoliko minuta nakon verbalnog sukoba, četiri monstruma koja su mi ubila dete, napustila su kladionicu. Inače, radi se o dva maloletna i dva punoletna muškarca. Oni su otišli u obližnji lokal odakle su ukrali kuhinjski nož. Jedan je ušao i pozvao V.S. i njegovog druga ispred kladionice. Oni nisu ni slutili šta ih napolju čeka. Izašli su jer su verovali da će napolju razgovarati i rešiti problem. Međutim, jedan od ubica krenuo je da viče: "Ubadaj, ubadaj ih... Ubodi ga u vrat, zakolji ih..." - ispričala je ranije majka ubijenog mladića.

Kako je rekla, njih četvorica su njenog sina "krvnički ubila", dok su njegovog druga pokušali da ubiju.

Autor: S.M.